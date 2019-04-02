2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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2 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 2 квітня / unsplash.com

2 квітня 2019 року відзначають день мучениці Фотини. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Жінка звернула багатьох людей до християнської віри, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. Відтоді віряни почали вірили, що у такої води залишилася душа святої покровительки, і вода, взята з колодязя в цей день лікує від багатьох хворіб.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Світлана.

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Народні прикмети на 2 квітня

– Дощ 2 квітня – буде хороший врожай грибів.

– Прилетіли 2 квітня шпаки – прийшла справжня весна.

– Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.

– Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.

Що можна робити 2 квітня

1. Вода цього дня володіє лікувальними властивостями. В народі використовується для лікування хвороб та зняття пристріту. 

Що не можна робити 2 квітня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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