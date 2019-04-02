2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Що можна і не можна робити 2 квітня / unsplash.com

2 квітня 2019 року відзначають день мучениці Фотини. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Жінка звернула багатьох людей до християнської віри, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. Відтоді віряни почали вірили, що у такої води залишилася душа святої покровительки, і вода, взята з колодязя в цей день лікує від багатьох хворіб.