2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 квітня 2019 року відзначають день мучениці Фотини. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Жінка звернула багатьох людей до християнської віри, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. Відтоді віряни почали вірили, що у такої води залишилася душа святої покровительки, і вода, взята з колодязя в цей день лікує від багатьох хворіб.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Світлана.
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Народні прикмети на 2 квітня
– Дощ 2 квітня – буде хороший врожай грибів.
– Прилетіли 2 квітня шпаки – прийшла справжня весна.
– Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.
– Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.
Що можна робити 2 квітня
1. Вода цього дня володіє лікувальними властивостями. В народі використовується для лікування хвороб та зняття пристріту.
Що не можна робити 2 квітня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.