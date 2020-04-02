2 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

2 квітня християни відзначають день Фотинії Самаряниної. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Наші предки вірили, що вода у цей день набуває лікувальних властивостей.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Світлана.

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Народні прикмети на 2 квітня

– Якщо вночі зірок не видно, буде тепло.

– Якщо птахи гнізда на сонячній стороні в’ють, літо буде холодне.

– Дощ пішов – по осені буде багато грибів.

– Вдень спекотно, а вночі холодно – найближчі дні погожими будуть.

– Якщо кішка клубком згортається і ніс ховає, то скоро похолодає. На вулицю проситься – до теплих і сонячних днів.

– Сині хмари – до тепла і дощу.

Що можна робити 2 квітня

​1.Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці можна вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг.

Що не можна робити 2 квітня

1.Сни, які приснилися вам сьогодні нікому не можна розповідати. Вони скоро здійсняться.