24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

2 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 2 квітня / Про Україну

2 квітня християни відзначають день Фотинії Самаряниної. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Наші предки вірили, що вода у цей день набуває лікувальних властивостей.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Світлана.

Читайте також: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Народні прикмети на 2 квітня

 – Якщо вночі зірок не видно, буде тепло.

 – Якщо птахи гнізда на сонячній стороні в’ють, літо буде холодне.

 – Дощ пішов – по осені буде багато грибів.

 – Вдень спекотно, а вночі холодно – найближчі дні погожими будуть.

 – Якщо кішка клубком згортається і ніс ховає, то скоро похолодає. На вулицю проситься – до теплих і сонячних днів.

 – Сині хмари – до тепла і дощу.

Що можна робити 2 квітня

​1.Щоб позбутися від недуг, сьогодні водою з криниці можна вмиватися, митися, прати і навіть кропити одяг. 

Що не можна робити 2 квітня

1.Сни, які приснилися вам сьогодні нікому не можна розповідати. Вони скоро здійсняться.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі

Читайте також

1 квітня , 21:22 Замість пляжу: Айрленд Болдвін позасмагала в купальнику на власному подвір'ї
Новини шоу-бізнесу 1506
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
Новини України 18223
сьогодні , 07:33 Доброго ранку: яскрава добірка привітань
Традиції 33395
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 1522
1 квітня , 22:39 Спокуслива Кайлі Дженнер показала підтягнуте тіло в обтягуючому боді
Новини шоу-бізнесу 2437
1 квітня , 22:14 В Україні підтвердили 794 випадки захворювання на коронавірус
Лікування 12493
1 квітня , 20:39 Вікторія Булітко з гумором відповіла на заяву Володимира Остапчука про роман
Новини шоу-бізнесу 6922
1 квітня , 20:59 Мені вже стало краще, – Іванна Сахно розповіла про боротьбу з коронавірусом
Новини шоу-бізнесу 1685
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
1 квітня 14:30 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
1 квітня 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Олена Булан
1 квітня 11:23 Великий піст 2020: важливі дати, правила і прикмети
1 квітня 11:01 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
1 квітня 10:42 День сміху: 6 найкращих розіграшів голлівудських зірок
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин
Залиште відгук