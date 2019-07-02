2 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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2 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 2 липня / agropolit.com

2 липня в народному календарі відзначають Зосими. Наші предки вірили, що він вирощує бджіл, а квіти медом наливає. Над колодязями, розташованими недалеко від пасіки, в давнину вішали образи святого Зосима, після чого воду в них вважали цілющою.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Тадей.

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Народні прикмети на 2 липня

– Бджоли купчасто летять до своїх вуликів – до дощу, на стінках вуликів сидять – до спеки, часто жалять – до посухи.

– Ввечері з’явилася веселка – на хорошу погоду.

– При сході сонця білі хмари над водою швидко зникають – до ясного дня.

– Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то чекайте негоди. 

– Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

– Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.

– Сон з 1 на 2 липня віщий. Виповниться протягом 10 днів. Особливо велика ймовірність виконання для людей, що з’явилися на світ в цей день. Сновидіння, побачене вдень 2 липня, почне збуватися в найближчі кілька днів.

Що можна робити 2 липня

1. Рекомендується в цей день збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими.

Що не можна робити 2 липня 

1. . У цей день не можна обманювати, сваритися та випивати.

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Теги: Традиції LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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