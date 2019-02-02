2 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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2 лютого 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити 2 лютого 2019
Що можна і не можна робити 2 лютого / unsplash.com

2 лютого 2019 року відзначають Євтимія Великого. Він втішав скривджених від усіляких бід, виганяв бісів та зцілював людей від хвороб. За переказами, Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки та зводив на землю дощ.

Іменини сьогодні святкують: Артем, Єфим, Захар, Інна, Лев, Павло, Римма.

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Народні прикмети на 2 лютого

– За народними прикметами, якою погода буде цього дня, такою ж залишиться і на Масляну.

– Якщо почалася завірюха, то триватиме весь тиждень.

– У цей день втратити рукавицю – до бідності, порізати руку – до хвороби близької людини.

– Сни, які сняться в ніч з 1 на 2 лютого вважаються віщими

Що можна робити 2 лютого

1. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.

2. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.

Що не можна робити 2 лютого

1. Цього дня не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки житимете в злиднях.

2. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця. 

3. Не перебирайте 2 лютого крупу, адже посваритеся з членами сім'ї.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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