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2 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 2 лютого / Фото з відкритих джерел

2 лютого відзначають день Євтимія Великого. Він виганяв бісів та зцілював людей від хвороб. За переказами, Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки та зводив на землю дощ.

Іменини сьогодні святкують: Артем, Єфим, Захар, Інна, Лев, Римма. 

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Народні прикмети на 2 лютого

– Який буде день Євтимія, так і пройде увесь тиждень Масляної. 

– Світить Сонце – до теплої весни, похмуро – до затяжних морозів.

– Якщо сьогодні розпочнеться завірюха, то вона триватиме  увесь тиждень.

– На Євтимія в обід засвітило Сонце – до теплої весни. 

– Завірюха цього дня віщує холодну весну.

– Загубити рукавицю цього дня – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.

Що можна робити 2 лютого

​1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

​2. Цього дня треба попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.

Що не можна робити 2 лютого

1. Сьогодні не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки житимете в бідності. 

2. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.

3. Не перебирайте у цей день крупу, бо можете посваритеся з членами сім'ї.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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