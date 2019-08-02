2 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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2 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 2 серпня / www.rabstol.net

2 серпня в народному календарі вшановують пророка Іллю. Господь наділив Іллю даром чудотворення. Він використовував його для того щоб повернути людей до віри. В цей день зима бореться з літом, а день Іллі вважався поворотом до зими.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Петро, Сергій, Федір. 

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Народні прикмети на 2 серпня

– До Іллі чоловік купається, а після Іллі з водою прощається.

– Ілля літо кінчає, жито зажинає.

– Не можна працювати на Іллів день у полі – небесним вогнем спалить.

– На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.

– Хто потрапив цього дня під дощ, той запасся здоров'ям на увесь рік.

Що можна робити 2 серпня

1. Щоб позбутися від пристріту, треба вмитися дощем в день Іллі. 

Що не можна робити 2 серпня

1. Сьогодні не можна купатися у водоймі, адже на Іллі може бути багато потопельників. 

2. Забороняється робити важку роботу в цей день, аби не розгнівати Іллю. 

3. Не можна лихословити і допускати погані думки. 

4. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю. 

5. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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