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2 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 2 січня / unsplash.com

2 січня відзначають день Ігната. Він був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За переказами, коли Ігнат був малюком, його носив сам Господь. Згодом він був наділеним даром зцілення хворих.

Іменини 2 січня святкують: Даниїл, Іван, Ігнатій.

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Народні прикмети на 2 січня

– Зоряне небо віщує багатий урожай протягом усього року.

– Якою буде погода 2 січня, таким буде і місяць серпень. Якщо на вулиці хуртовина – холодним і дощовим, а якщо ясно – буде спекотно і сонячно.

– Якщо на деревах 2 січня іній, значить, погода буде ясною.

– Якщо голосно щебечуть синиці, то, за прикметами, незабаром почнуться довгі та холодні дні. 

Що можна робити 2 січня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 2 січня

1. Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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