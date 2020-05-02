2 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
2 травня в народному календарі відзначають день Івана Палеолавріта, який прославився своїм благочестям і аскетизмом. Зазвичай, йому моляться про захист близьких людей.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Віктор, Юрій, Георгій.
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Народні прикмети на 2 травня
– Дощовий і похмурий день – травень буде сухим і сонячним.
– Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.
– Хмари швидко біжать по небу 2 травня – дощу в найближчі дні не буде.
– Безвітряна, золотиста зоря ввечері 2 травня – чекай доброї погоди.
Що можна робити 2 травня
- Сьогоднішній день рекомендується присвятити складанню планів на місяць.
Що не можна робити 2 травня
- Цього дня не можна зривати польові квіти.
- Не рекомендується в цей день позичати комусь гроші.
- Сьогодні не можна їсти м'ясо та будь-яку іншу важку їжу.