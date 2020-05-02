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2 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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2 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 2 травня / unsplash.com

2 травня в народному календарі відзначають день Івана Палеолавріта, який прославився своїм благочестям і аскетизмом. Зазвичай, йому моляться про захист близьких людей.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Віктор, Юрій, Георгій.

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Народні прикмети на 2 травня

 – Дощовий і похмурий день – травень буде сухим і сонячним.

 – Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.

 – Хмари швидко біжать по небу 2 травня – дощу в найближчі дні не буде.

 – Безвітряна, золотиста зоря ввечері 2 травня – чекай доброї погоди.

Що можна робити 2 травня

  1. Сьогоднішній день рекомендується присвятити складанню планів на місяць. 

Що не можна робити 2 травня 

  1. Цього дня не можна зривати польові квіти. 
  2. Не рекомендується в цей день позичати комусь гроші. 
  3. Сьогодні не можна їсти м'ясо та будь-яку іншу важку їжу.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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