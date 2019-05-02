2 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 2 травня
Що можна і не можна робити 2 травня / unsplash.com

2 травня 2019 року вшановують пам'ять Івана-воїна, який став відомим через те, що знаходив і карав злодіїв.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Дмитро, Георгій, Іван.

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Народні прикмети на 2 травня 

– Дощовий і похмурий день – червень буде сухим і сонячним.

– Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.

– Хмари швидко біжать по небу 2 травня – дощу в найближчі дні не буде.

– Дикі качки в'ють гнізда недалеко від води – чекайте посухи. Навпаки, якщо гніздяться качки подалі від водойм, то це прикмета до того, що літні дні будуть дощовими.

– Безвітряна, золотиста зоря ввечері 2 травня – до доброї погоди.

Що можна робити 2 травня

1. За традицією, якщо 2 травня спекти пиріг з начинкою, то вас чекатиме багатий урожай.

Що не можна робити 2 травня 

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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