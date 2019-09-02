2 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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2 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 2 вересня / Фото з відкритих джерел

2 вересня в народному календарі відзначають день покровителя Самойла. Він захищав усіх знедолених та хворих людей.

Іменини сьогодні святкують: Аделіна, Віктор, Іван, Максим,Тимофій.

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Народні прикмети на 2 вересня

– Журавлі високо і не поспішаючи летять – осінь буде теплою.

– 2 вересня багато горобини виросло – восени буде багато дощів.

Що можна робити 2 вересня

1. Цього дня треба накрити багатий стіл, щоб господар був завжди добрим і ситим. 

2. Щоб гроші водилися вранці потрібно розчесати волосся дерев’яним гребенем.

Що не можна робити 2 вересня

1. Цього дня не заводьте знайомств, тому що новий знайомий в майбутньому може сильно нашкодити.

2. Не можна стригти волосся і нігті, інакше може трапитися негода.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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