2 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
2 вересня в народному календарі відзначають день покровителя Самойла. Він захищав усіх знедолених та хворих людей.
Іменини сьогодні святкують: Аделіна, Віктор, Іван, Максим,Тимофій.
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Народні прикмети на 2 вересня
– Журавлі високо і не поспішаючи летять – осінь буде теплою.
– 2 вересня багато горобини виросло – восени буде багато дощів.
Що можна робити 2 вересня
1. Цього дня треба накрити багатий стіл, щоб господар був завжди добрим і ситим.
2. Щоб гроші водилися вранці потрібно розчесати волосся дерев’яним гребенем.
Що не можна робити 2 вересня
1. Цього дня не заводьте знайомств, тому що новий знайомий в майбутньому може сильно нашкодити.
2. Не можна стригти волосся і нігті, інакше може трапитися негода.
Джерело: LifeStyle 24
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