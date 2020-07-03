3 липня в народному календарі відзначається день Мефодія. Цей день був святом мисливців, любителів перепелиного промислу.

Іменини сьогодні святкують: Гліб, Андрій, Дмитро, Інна, Римма.

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Народні прикмети на 3 липня

– Мурахи збираються в невеликі купки – прикмета того, що потрібно чекати дощу, грози і вітру.

– Якщо павук лагодить свою павутину – найближчими днями встановиться тепла і ясна погода.

– Якщо сьогодні піде дощ, то він йтиме ще 40 днів.

– Жаби виповзають на траву – очікуйте на появу дощу.

Що можна робити 3 липня

Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 3 липня