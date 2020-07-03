3 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 липня в народному календарі відзначається день Мефодія. Цей день був святом мисливців, любителів перепелиного промислу.
Іменини сьогодні святкують: Гліб, Андрій, Дмитро, Інна, Римма.
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Народні прикмети на 3 липня
– Мурахи збираються в невеликі купки – прикмета того, що потрібно чекати дощу, грози і вітру.
– Якщо павук лагодить свою павутину – найближчими днями встановиться тепла і ясна погода.
– Якщо сьогодні піде дощ, то він йтиме ще 40 днів.
– Жаби виповзають на траву – очікуйте на появу дощу.
Що можна робити 3 липня
- Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 3 липня
- Цього дня не можна виносити з дому сміття.
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