Популярність сучасним співакам забезпечують не тільки їхня творчість, а й скандали. Читайте підбірку трьох найгучніших скандалів світового шоу-бізнесу.

Каньє Вест і Тейлор Свіфт



Каньє Вест та Тейлор Свіфт / Фото з соцмереж, колаж – LifeStyle 24

Зараз Каньє на піку своєї популярності, бо повідомив світ про свої наміри балотуватися в президенти США. Та це не єдиний час, коли репер користувався хайпом. 2009 року відбувалась церемонія MTV Video Music Awards. Тейлор тоді отримала нагороду за кліп You Belong With Me. Співачка саме хотіла виголосити промову, але Каньє вийшов на сцену і забрав мікрофон. Та заявив, що він дасть завершити Тейлор промову, радий за неї, але Бейонсе випустила найкращий кліп за всю історію музики.

До теми Каньє Веста та Кім Кардашян звинуватили у брехні щодо Тейлор Свіфт: деталі скандалу

Згодом виявилось, що кліп Бейонсе і справді визнали найкращим, а Тейлор Свіфт здобула перемогу в номінації "Найкраще жіноче відео". Тому всі наступні роки Каньє намагався загладити свою провину. А 2015 року Тейлор Свіфт назвала репера найкращим другом. На тогорічній премії MTV Video Music Awards саме вона вручила Каньє нагороду.

Але тривали доброзичливі стосунки недовго. 2016 року Каньє Вест виклав кліп Famous, де жахливо образив Тейлор. Вона подала на нього до суду, а згодом Кім Кардашян виклала відео, де чутно, що Свіфт дає згоду на використання її імені в кліпі. Співачка не мовчала: вона презентувала кліп Look What You Made Me Do, де присвятила майже всі слова скандальному подружжю. Там є безліч відсилок щодо пограбування дому Кардашян-Вест, промови Каньє та його кар'єри.

У березні 2020 року в мережу потрапило відео, де зрозуміло, що телефонна розмова Тейлор і Каньє була викладена неповною. І насправді вона погодилась подумати тільки над одним рядком, але нічого про образи сказано не було. Шанувальники Тейлор Свіфт кажуть: якщо Каньє справді балотуватиметься, то ми знаємо, хто точно не буде за нього голосувати.

Cardi B і Нікі Мінаж



Cardi B і Нікі Мінаж / Фото з соцмереж, колаж – LifeStyle 24

Дві найпопулярніші хіп-хоп виконавиці могли б своїм дуетом розірвати мережу. Але поки що це неможливо. Спочатку здавалось, що розмови про їхнє суперництво лише чутки. Тим паче, Cardi B назвала Нікі легендою, а після релізу Kodak Yellow остання привітала з рекордним досягненням Cardi B. 2018 року на Met Gala їх разом сфотографував спільний друг. Це означало, що між ними мир. Та, на жаль, ненадовго.

На вечірці New York Fashion Week Cardi B кричала на Нікі Мінаж і говорила щось про свою доньку. А потім вона навіть кинула в реперку свою червону туфлю від Christian Louboutin. Та вона промахнулась. З фешенебельної вечірки Cardi Bповерталась в порваному платті, із заплутаним волоссям та тільки з однією туфлею. Як виявилося згодом, Нікі начебто ставила лайки під постами в інстаграмі, де було сказано, що Cardi B неспроможна доглядати за своєю новонародженою дочкою. Це і стало причиною обурення.

До теми Cardi B і Нікі Мінаж побилися на Тижні моди в Нью-Йорку: відео інциденту

Зараз ворожнеча триває. Коли інтерв'юєр спитав Cardi B, чи є хоч якийсь шанс, що вона з Нікі помириться і виступить разом, вона тільки розсміялась.

Селена Гомес і Кайлі Дженнер



Селена Гомес та Кайлі Дженнер / Фото з соцмереж, колаж – LifeStyle 24

Ще одна сварка, в якій присутня дівчина з скандальної родини Кардашян-Дженнерів. Все почалось з того, що Селену Гомес помітили разом з співаком The Weeknd. Тоді Голівуд поділився наче на дві частини: одні заступились за Селену, зокрема, вищезгадана Тейлор Свіфт. Інші ж підтримували Беллу Хадід, колишню дівчину співака і одну з найбільш оплачуваних моделей світу. Серед тих, хто були на її стороні, виявився навіть Джастін Бібер. Він заявив, що Селена використовує The Weeknd тільки заради піару. Тоді ж за Беллу вступилась і Кайлі Дженнер. Вона розповіла порталу Hollywoodlife.com, що співачці пора хвилюватися. Адже безліч людей хочуть побачити Абеля (справжнє ім'я The Weeknd) і Беллу знову разом. Зокрема, вона сама хотіла б піти на подвійне побачення (нагадаємо, що тоді Кайлі зустрічалась з репером Tyga).

До теми Like Selena: колишній бойфренд присвятив пісню коханій

Зараз ніхто з вищезгаданих зірок не мають стосунків, хоча на початку року з’являлись чутки, що Селена і The Weeknd знову разом. Але вони не підтвержені. Співачка також підписана на модель, але не взаємно. А Кайлі з Селеною досі у ворожнечі.

Автор: Марія Касій