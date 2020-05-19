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30-річного зірку "Сутінків" Грегорі Бойса знайшли мертвим: обставини смерті

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Зірку "Сутінків" Грегорі Бойса знайшли мертвим
Зірку "Сутінків" Грегорі Бойса знайшли мертвим / Фото з відкритих джерел

Американський актор Грегорі Тайрі Бойс помер у віці 30 років 13 травня. Його знайшли мертвим у власній квартирі в Лас-Вегасі разом з 27-річною дівчиною Наталі. Причини раптових смертей не розкривають.

Про смерть 30-річного Грегорі Бойса повідомляє видання E! News. Актор пішов з життя ще 13 травня, проте інформація про його смерть потрапила у пресу лише сьогодні, 19 травня. Зірку фільму "Сутінки" разом з його дівчиною Наталі Адепожу знайшов мертвими двоюрідний брат знаменитості. 

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Джерела зазначають, що Грегорі Тайрі Бойс мав би поїхати з Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса на акторську роботу і побачити свою 10-річну дочку. Проте родич актора зранку помітив, що його авто досі припарковане поблизу квартири. Причини раптових смертей не розголошують. 

Слід зазначити, що у день свого 30-річчя Грегорі Бойс зробив пророчу заяву. Він зізнався, що сумнівався у тому, що доживе до такого віку, адже за все своє життя зробив чимало помилок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Мати Грегорі Бойса опублікувала щемливий допис у фейсбуці, у якому розкрила, що в планах сина було відкрити власний ресторан. Актора зробила відомим роль Тайлера Кроулі у фільмі "Сутінки". За сценарієм, він був студентом середньої школи Форкса, який ледь не переїхав Беллу своїм фургоном, перш ніж Едвард врятував їй життя. Бойс також зіграв у короткометражному фільмі "Апокаліпсис" 2018 року. 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Втрати LifeStyle
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