30 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
30 травня в народному календарі відзначається день Євдокії Свистунки та Андроніка. Цього дня підсапують картоплю та закликають дощі.
Іменини сьогодні святкують: Євдокія, Адріан, Давид.
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Народні прикмети на 30 травня
– Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.
– Північний вітер 30 травня віщує холодне літо.
Що можна робити 30 травня
- Сьогодні до кінця вечора треба завершити всі термінові справи.
Що не можна робити 30 травня
- На Євдокію з'являється велика кількість змій у лісах, тому без особливої потреби, в ліс ходити не рекомендовано.
- За повір'ям, не можна йти до води 30 травня після заходу сонця, адже вам потім довгий час будуть у снах приходити русалки.
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