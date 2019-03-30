30 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

30 березня 2019 року відзначають Теплого Олекси. За прикметами на 30 березня судили про те, яким буде літо.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Макар.

Читайте також: Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання

Народні прикмети на 30 березня

– Тепло на Олексія – рік буде врожайним.

– Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.

– Гуси летять високо – чекайте снігопаду.

– Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.

Що можна робити 30 березня

1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.

Що не можна робити 30 березня

1. Якщо 30 березня випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися – до невдачі.