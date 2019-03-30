30 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1083 Читать новость на русском
30 березня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 30 березня / unsplash.com

30 березня 2019 року відзначають Теплого Олекси. За прикметами на 30 березня судили про те, яким буде літо.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Макар.

Читайте також: Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання

Народні прикмети на 30 березня

– Тепло на Олексія – рік буде врожайним.

– Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.

– Гуси летять високо – чекайте снігопаду.

– Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.

Що можна робити 30 березня

1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.

Що не можна робити 30 березня

1. Якщо 30 березня випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися – до невдачі.

blog_ava
Трамп на переговорах в Ханої просив Кім Чен Ина перевезти ядерну зброю до США
сьогодні
2950
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
сьогодні 09:03 Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
494
Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
29 березня 18:58 Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
471
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
29 березня 11:57 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
5158
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
28 березня 20:33 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
307
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
28 березня 19:57 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 3096
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук