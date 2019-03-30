30 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 березня 2019 року відзначають Теплого Олекси. За прикметами на 30 березня судили про те, яким буде літо.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Макар.
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Народні прикмети на 30 березня
– Тепло на Олексія – рік буде врожайним.
– Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.
– Гуси летять високо – чекайте снігопаду.
– Якщо Олексію 30 березня помолитися, то багато меду буде.
Що можна робити 30 березня
1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.
Що не можна робити 30 березня
1. Якщо 30 березня випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися – до невдачі.
Джерело: LifeStyle 24
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