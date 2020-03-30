30 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

30 березня в народному календарі відзначають день Лади – покровительки любові та шлюбу. А також відзначають день Теплого Олекси, адже від цього дня спостерігається тепла весняна погода.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Макар, Віктор, Ірина, Леонард, Ян.

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Народні прикмети на 30 березня

– Тепло на Олексія – рік буде врожайним.

– Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.

– Багато талої води – прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.

– Горобців немає – чекайте дощу.

Що можна робити 30 березня

1.Щоб зберегти красу, сьогодні рекомендується робити різноманітні процедури з волоссям та обличчям.

Що не можна робити 30 березня

​1.В цей день вважається гріхом поминати покійних спритними напоями.

2. Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.

3. Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.