30 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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30 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 30 червня / korali.info

30 червня в народному календарі відзначають день святого Мануїла. Цього дня сонце довго стоїть в зеніті, відтак кажуть, що рослини в цей день дуже швидко ростуть.

Іменини сьогодні святкують: Йосип, Ісаакій, Кирило, Микита.

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Народні прикмети на 30 червня

– Гроза 30 червня – буде гарний урожай.

– Вечірня веселка на небі – до гарної погоди.

– Багряний захід – скоро підніметься вітер, піде дощ.

Що можна робити 30 червня

1. Здавна в селян існувала в цей день прикмета, згідно з якою, якщо багато зварити яєць цього дня – то кури будуть добре нестися впродовж року. 

Що не можна робити 30 червня

1. Цей день є не надто хорошим в енергетичному плані. Людина стає більш вразливішою, тому рекомендується цього дня без потреби не виходити з дому. 

2. Не можна в цей день плавати у водоймах, адже можна втопитися.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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