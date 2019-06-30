30 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 червня в народному календарі відзначають день святого Мануїла. Цього дня сонце довго стоїть в зеніті, відтак кажуть, що рослини в цей день дуже швидко ростуть.
Іменини сьогодні святкують: Йосип, Ісаакій, Кирило, Микита.
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Народні прикмети на 30 червня
– Гроза 30 червня – буде гарний урожай.
– Вечірня веселка на небі – до гарної погоди.
– Багряний захід – скоро підніметься вітер, піде дощ.
Що можна робити 30 червня
1. Здавна в селян існувала в цей день прикмета, згідно з якою, якщо багато зварити яєць цього дня – то кури будуть добре нестися впродовж року.
Що не можна робити 30 червня
1. Цей день є не надто хорошим в енергетичному плані. Людина стає більш вразливішою, тому рекомендується цього дня без потреби не виходити з дому.
2. Не можна в цей день плавати у водоймах, адже можна втопитися.