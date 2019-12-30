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30 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 30 грудня / Фото з відкритих джерел

30 грудня в народному календарі вшановують пам'ять святого Данила – біблійного пророка. У Данила був талант трактувати сни, за рахунок чого він прославився.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Віктор, Георгій, Єлизавета, Ілля, Марк, Мартін, Сергій, Федір.

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Народні прикмети на 30 грудня

– В ніч з 29 на 30 грудня сняться віщі сни, тому звертайте увагу на деталі. Також ви можете визначити що чекає на людину, яка спить поруч з вами. Якщо вона сміється – ангели тішаться, якщо скрипить зубами – ангели змагаються з демонами, а якщо людина розмовляє – довго не проживе.

– Якою буде погода на Данила, таким і буде травень.

Що можна робити 30 грудня

1. Дівчата, які хочуть дізнатися свою долю цього дня можуть ворожити. Візьміть три лаврові листки, на кожному з них треба написати чоловіче ім'я, поставити під подушку, а зранку згадати кого ж ви побачили уві сні. За повір'ям, ви повинні побачити когось одного з трьох представників чоловічої статі.

Що не можна робити 30 грудня

1. У цей день не можна цілувати спляче немовлятко, адже дитина може серйозно захворіти.

2. Не рекомендується пити горілку та інші алкогольні напої.

3. Не можна лаятися і пліткувати.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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