30 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосима, ігумена Соловецького. В народі він вважається заступником бджіл та пасічників.
Іменини сьогодні святкують: Катерина, Олег.
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Народні прикмети на 30 квітня
– Якщо бджоли летять на бруньки та квіти на деревах, то з них буде плід.
– Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, то буде врожай вишні.
– Якщо бджоли літають ліниво і недружно, то буде мало меду.
– Якщо бджоли вилетіли швидко і гуртом, то меду буде багато.
– Якщо побачили мурах в домі – на щастя.
– Якщо рано вранці пішов дощ, то вдень буде ясно.
Що можна робити 30 квітня
- Якщо сьогодні посадити моркву і петрушку – урожай буде рясним.
- Цього дня треба виконати всі запланова справи, розвиватися і не сидіти на одному місці.
Що не можна робити 30 квітня
- У цей день, аби не накликати в життя біду – не можна вирушати в далеку дорогу.
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