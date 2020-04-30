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30 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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30 квітня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 30 квітня / unsplash.com

30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосима, ігумена Соловецького. В народі він вважається заступником бджіл та пасічників.

Іменини сьогодні святкують: Катерина, Олег.

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Народні прикмети на 30 квітня

 – Якщо бджоли летять на бруньки та квіти на деревах, то з них буде плід.

 – Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, то буде врожай вишні.

 – Якщо бджоли літають ліниво і недружно, то буде мало меду.

 – Якщо бджоли вилетіли швидко і гуртом, то меду буде багато.

 – Якщо побачили мурах в домі – на щастя.

 – Якщо рано вранці пішов дощ, то вдень буде ясно.

Що можна робити 30 квітня

  1. Якщо сьогодні посадити моркву і петрушку – урожай буде рясним.
  2. Цього дня треба виконати всі запланова справи, розвиватися і не сидіти на одному місці.

Що не можна робити 30 квітня 

  1. У цей день, аби не накликати в життя біду – не можна вирушати в далеку дорогу. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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