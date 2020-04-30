30 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосима, ігумена Соловецького. В народі він вважається заступником бджіл та пасічників.

Іменини сьогодні святкують: Катерина, Олег.

​Читайте також Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

Народні прикмети на 30 квітня

– Якщо бджоли летять на бруньки та квіти на деревах, то з них буде плід.

– Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, то буде врожай вишні.

– Якщо бджоли літають ліниво і недружно, то буде мало меду.

– Якщо бджоли вилетіли швидко і гуртом, то меду буде багато.

– Якщо побачили мурах в домі – на щастя.

– Якщо рано вранці пішов дощ, то вдень буде ясно.

Що можна робити 30 квітня

Якщо сьогодні посадити моркву і петрушку – урожай буде рясним. Цього дня треба виконати всі запланова справи, розвиватися і не сидіти на одному місці.

Що не можна робити 30 квітня