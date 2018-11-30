30 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 листопада 2018 вшановується пам'ять святого Григорія Чудотворця. Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього, тільки після того, як прочитав Євангеліє. У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі та діти каталися на санях та спускалися з гірки, намагаючись покотитися якнайдалі, щоб наступний рік був вдалим.
Також щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин і Міжнародний день захисту інформації.
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Іменини 30 листопада святкують: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.
Народні прикмети на 30 листопада:
– За повір'ям, 30 листопада потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла і м'яка. Якщо ж чути шум, то взимку будуть сильні снігопади та морози.
– Гарна погода передбачає малосніжну, не морозну зиму, і навпаки.
– Сон, який присниться сьогодні – буде віщим.
– Якщо цей день якось буде пов'язаний з числом 3, то це принесе вам успіх.
Що можна робити 30 листопада
1. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.
2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
3. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 30 листопада
1. Не міряйте чужі обручки – це призведе до нещастя.
2. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.
3. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.