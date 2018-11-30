30 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

208
Що можна і не можна робити 30 листопада
Що можна і не можна робити 30 листопада / unsplash.com

30 листопада 2018 вшановується пам'ять святого Григорія Чудотворця. Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього, тільки після того, як прочитав Євангеліє. У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі та діти каталися на санях та спускалися з гірки, намагаючись покотитися якнайдалі, щоб наступний рік був вдалим.

Також щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин і Міжнародний день захисту інформації.

Читайте також: Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома

Іменини 30 листопада святкують: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.

Народні прикмети на 30 листопада:

– За повір'ям, 30 листопада потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла і м'яка. Якщо ж чути шум, то взимку будуть сильні снігопади та морози.

– Гарна погода передбачає малосніжну, не морозну зиму, і навпаки.

– Сон, який присниться сьогодні – буде віщим.

– Якщо цей день якось буде пов'язаний з числом 3, то це принесе вам успіх.

Що можна робити 30 листопада

1. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.

2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

3. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 30 листопада

1. Не міряйте чужі обручки – це призведе до нещастя. 

2. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

3. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Теги: LifeStyle Новини культури Подорожі Традиції
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 5107
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
509
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2012
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1575
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
27 листопада 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 8127
Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
26 листопада 18:15 Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
1252
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук