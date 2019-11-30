30 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

30 листопада в народному календарі відзначають пам'ять святого Григорія Чудотворця. Він завжди шукав справжній сенс у житті, але дізнався про нього, тільки після того, як прочитав Євангеліє. У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі та діти каталися на санях та спускалися з гірки, намагаючись покотитися якнайдалі, щоб наступний рік був вдалим.

Іменини 30 листопада святкують: Геннадій, Григорій, Захар.

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Народні прикмети на 30 листопада

– Сонячна погода передбачає малосніжну, не морозну зиму, і навпаки.

– За повір'ям, 30 листопада, потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла. Якщо ж чути шум, то взимку будуть сильні снігопади та морози.

– Сон, який вам присниться сьогодні – буде віщим.

– Якщо цей день якось буде пов'язаний з числом 3, то це принесе вам у майбутньому успіх.

Що можна робити 30 листопада

1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

2. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.

3. Сьогоднішній день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 30 листопада

1. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

2. Не міряйте чужі обручки – це призведе до нещастя.

3. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.