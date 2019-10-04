30-річна Ельза Госк засвітила інтимні частини тіла під час прогулянки: фотофакт

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Для моделей Victoria's Secret не складає труднощів оголитися перед камерою чи великою кількістю людей, якщо це потрібно для показу. Однак, схоже, Ельза Госк вирішила підхопити тренд демонстрації інтимних частин тіла і для прогулянок містом.

Ельза Госк є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret і, ймовірно, улюбленицею публіки, адже у 2018 році їй довірили пройтися подіумом у легендарному діамантовому Bra. Однак, якщо на подіум 30-річна модель виходить у культовій білизні, то на прогулянки вона обирає з’являтися без бюстгальтера.

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На своїй сторінці в інстаграмі Ельза Госк опублікувала яскраві світлини з відпочинку у місті. Цілком ймовірно, що після візиту до Парижа, де наприкінці вересня проходив Тиждень моди, вона надихнулася образами моделей, зокрема, Кайї Гербер, яка оголила груди і вирішила підтримати тренд.

На вулиці досвідчена модель постала в обтислих лосинах фіолетового кольору, блакитному взуття на підборах і, що найцікавіше, в кофті кольору морської хвилі, у якій відверто засвітила інтимні частини грудей. Її пишний бюст сексуально виднівся крізь тканину, а вона розкуто позувала перед камерою, демонструючи його.

 

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Теги: LifeStyle Ельза Госк Еротика
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