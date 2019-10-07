30-річна Кендіс Сванепул роздяглася для сексуального фото на дереві: гарячий кадр

Відома південноафриканська супермодель доводить, що "ангели" Victoria's Secret готові мало не на все заради красивого фото. Тим паче, якщо над кадрами працює досвідчений професіонал, а зйомки проходять на улюбленій Батьківщині.

Кендіс Сванепул поділилася незвичайним, проте дуже сексуальним фото на своїй сторінці в інстаграмі.

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Чорно-білу світлину 30-річна супермодель поділила на три частини, опублікувавши їх по черзі у своєму акаунті. Не дивно, що другий кадр набрав найбільше вподобань та коментарів, адже саме на ньому Кендіс Сванепул постала у крихітному купальнику, сидячи високо на дереві.

Як відомо, сексуальна фотосесія білявки проходила на її Батьківщині, у ПАР, де вона жила разом з батьками до 15 років.

Африка. Віддалений і страхітливий для багатьох край, недоторканий у своїй просторі, дикий до своєї суті,

– прокоментувала своє гаряче фото топмодель.

Варто відзначити, що це не перша фотографія Кендіс з цієї серії. Раніше вона ділилася не менш спекотними кадрами, які вирішила залишити кольоровими.