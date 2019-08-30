30 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

30 серпня в народному календарі вшановується святий мученик Мирон. Походив Мирон з аристократичного роду, втім був дуже тихим, ніколи не хизувався грошима та походженням.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Мирон, Павло, Роза, Уляна, Пилип.

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Народні прикмети на 30 серпня

– Туман і роса вранці – на гарну погоду.

– Небо затягнулося хмарами – до негоди.

– Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.

– Сонце в хмару сідає – чекай негоди в найближчі дні.

– Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.

– Якщо цього дня гарна погода, то весни ранньої не буде.

Що можна робити 30 серпня

1. У цей день можете сміливо відправлятися у поїздки – вони пройдуть успішно.

Що не можна робити 30 серпня

1. День вважається невдалим для сватання, весілля і заручин.

2. Цього дня не можна ворожити і довго дивитися в дзеркало.