30 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

30 січня 2019 року вшановуємо пам'ять Антонія Перезимника. До наших днів дійшло дуже мало інформації про преподобного Антонія Чорноєзерського, на честь якого – Антонів день. В народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. І те, й інше означало, що половина зими позаду, а попереду вже весна.

Також, 30 січня здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери, канцлером Німеччини став Адольф Гітлер, а ще сьогодні у 1868 році у Києві відкрилась перша музична школа, що відома, як Київське музичне училище імені Глієра.

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Іменини сьогодні святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій.

Народні прикмети на 30 січня

Якщо весь день 30 січня була відлига – чекай ранньої весни і гарного улову риби.

Йде сніг – прикмета до того, що буде пізня весна.

Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть довгими і сильними.

Лисиця лягла на сніг – будуть холоди. Гучне щебетання синиць вранці 30 січня також віщує похолодання.

Якщо місяць лише зрідка визирає з хмар – можна сподіватися на хороший урожай зернових культур.

Ясне небо і місячна ніч – буде мало врожаю.

Відлига на Антона – опадів навесні практично не буде.

Ясний і безвітряний день 30 січня – чекай похолодання.

Що можна робити 30 січня

1. У давнину саме в день 30 січня намагалися залякати всяку нечисть, щоб вона не підходила до будинку. Для цього виходили на найближче перехрестя і починали йти додому задом наперед. Якщо зумієш 30 січня дійти до будинку таким чином і не впасти, то варто перекреслити свої сліди палицею і замести їх снігом, щоб чаклуни, відьми і злі сили не пробралися в будинок.

2. Якщо людина народилася 30 січня, то відрізняється веселою вдачею. У якості талісмана рекомендують носити амулет з олександритом або хризоберилом.

Що не можна робити 30 січня

В жодному разі не можна відпочивати. Маєте займатися якимись справами. Варто обережно виголошувати гучні заяви, адже вони можуть виявитись передчасними.