30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа

На календарі 1 серпня, а це означає, що до кінця літа залишився рівно 31 день. Але це геть не привід сумувати! Адже попереду цілий місяць справжніх літніх пригод. Ми зібрали для вас вас найкращі ідеї на кожен день. Давайте будемо здійснювати їх разом.

№1: Змокнути під дощем



Немов у дитинстві

Африканська спека і проливні дощі – от він серпень. Після кількох днів спеки, здається, геть вимучилися? Спробуйте потрапити під серпневу зливу! Танцюйте босоніж посеред вулиці під струменями води, і цю пригоду ви запам’ятаєте надовго.

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№2: Провести вечір з рідними

Серпневі вечори такі теплі і приємні, здається, час йде повільніше, повітря густіше і розмови так і ллються. Проведіть хоча б один вечір з рідними. Запросіть маму на вино, пройдіться з татом парком, чи влаштуйте легку вечерю вдома. Головне – душевні розмови та увага рідним.

№3: Зустріти світанок

"Видели ночь, гуляли всю ночь до утра..." Коли ж, як не в серпні? Ночі в останній літній місяць особливо теплі й зоряні. Тож гуляти всю ніч особливо приємно. Не пропустіть нагоду!

№4: Повечеряти фруктами

Серпень дарує нам неймовірні смаки. Достигають кавуни, дині, персики, груші, виноград… Влаштуйте собі романтичну вечерю з фруктами. Зараз вони особливо поживні й натуральні.

№5: Купити літній одяг на розпродажі

Сезон розпродажів якраз стартував! Саме зараз можна вигідно купити літнє взуття і одяг і навіть встигнути поносити їх ще цього року. Якщо ви не женетеся за трендами і надаєте перевагу моделям універсальним – то зможете купити зі знижкою до 70%.

№6: Покататися на велосипеді



Літні покатушки: що може бути кращим?

Вітер розвіває волосся, ноги крутять педалі все швидше і швидше, навколо змінюються краєвиди… Ось вона –романтика велосипедних прогулянок! Не маєте власного двоколісного друга? Не біда! До ваших послуг – безліч велосипедів в оренду. До речі, коштує таке задоволення зовсім не дорого.

№7: Провести ніч у наметі

Ви вже встигли цього літа поспати в наметі? Якщо ні, ситуацію треба негайно виправляти! Можна просто на вихідних поїхати за місто, вибратися у гірський похід чи поїхати на один із фестивалів.

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№8: Потанцювати на даху

Любите місто? Тоді вам напевно сподобається провести вечір на даху! Наприклад, у Львові є екскурсія дахами. А в Києві є клуб під відкритим небом прямо на даху багатоповерхівки.

№9 Назбирати польових квітів

Літо – пора квітів! Як приємно своїми руками збирати польові квіти і формувати прекрасні букети. Назбирайте оберемок квітів і подаруйте рідним або засушіть: хай всю зиму тішить вас красою й ароматом.

№10: Випити шампанського на сніданок



Оце так сніданок!

В елітних готелях на сніданок часто подають шампанське. Чого б не зробити свято вдома? Завершіть недільну ранкову трапезу келихом ігристого на балконі, і ваш день точно буде наповнений радості.

№11: З’їсти незвичне морозиво

Коли, як не влітку, їсти морозиво? Хтось любить класичний пломбір, інші в захваті від шоколадного. Але ці смаки нам знайомі з дитинства. Час спробувати щось нове! Наприклад, чорне морозиво або смажене морозиво. Це дві новинки літа, які має спробувати кожен.

№12: Провести вечір біля багаття

Душевні посиденьки під гітару біля багаття – важко уявити приємнішу зустріч з друзями! Зберіть тих, кого давно не бачили, розпаліть вогнище і поспівайте улюблені пісні. Тільки не забудьте загасити вкінці вогнище! Ви ж не хочете спалити ліс?

№13: Влаштувати фотосесію

Як приємно розкласти зимою фотографії з літа і зануритись у приємні спогади… Але, щоб таке зробити, треба мати фотографії! Організуй собі фотосесію. Можна скористатися послугами професійних фотографів або ж попросити когось із рідних. Тим більше, що із сучасними смартфонами вам навіть не знадобиться фотоапарат.

№14: Запланувати мандри на осінь

Хто сказав, що мандрувати можна лише влітку? Не встиг відпочити влітку або хочеш ще? Не біда, приділи у серпні час на планування осінньої поїздки. Це може бути навіть море, адже оскамитовий сезон – просто прекрасний!

№15: Провести вихідні в невеликому містечку

Хочеш змінити обстановку, але можливості поїхати кудись нема? Не біда! Серпневі вихідні просто створені для одноденних поїздок у сусідні містечка. Нові вулиці, кав’ярні, маленькі ринки – і ваша душа знову сповнена гармонії!

№16: Спробувати екзотичний фрукт



Драконів фрукт втамовує спрагу

Ми вже згадували про різноманіття літніх фруктів. Але їхній смак нам добре знайомий. Тож пропонуємо цього серпня спробувати щось таке, що раніше ви бачили лише на фотографіях. Адже їжа – частина мандрів, скуштувавши екзотику, ви маленькою частинкою побачите світ.

№17: Зробити комусь маленький сюрприз

Психологи запевняють, що влітку люди позитивніші і щасливіші. Хочете зробити когось ще щасливішим? Купіть невеличкий подарунок: книжку, горнятко чи шкарпетки – і подаруйте просто так!

№18: Влаштувати кіновечір

Спека виснажує і хочеться більше часу проводити в горизонтальному положенні… Не біда. Пропонуємо зручно вмоститися на дивані і дивитися улюблені фільми.

№19: Повалятися в гамаку з книжкою



Корисне з приємним

Або ж із книжкою. І не на дивані, а на чудесному гамаку. Його можна повісити між деревами в саду чи парку.

№20: Купити собі подарунок

Давно мріяли про нові парфуми чи телефон? Не відкладайте! Купіть собі омріяну річ цього серпня.

№21: Навчитися готувати нову страву

Аби приготування їжі не перетворилося на ненависну рутину, готуйте щось нове і цікаве. Можна, наприклад, щотижня готувати по одній новій страві різних народів світу.

№22: Походити босим по траві

Ще трішки – і земля стане холодною… Але зараз трава так приємно охолоджує стопи, лоскоче пальці. Роззувайтеся скоріш і насолоджуйтеся відчуттями.

№23: Віддати одяг, який не потрібен

Огляньте свій літній одяг. Чи є у вашій шафі речі, які ви жодного разу за сезон не вдягали? Сміливо віддайте їх. Ви зробите добру справу і позбудетеся зайвого одночасно.

№24: Влаштувати бій з водяних пістолетів

Байдуже – 6, 16 чи 60 років! Ігри з водяними пістолетами до смаку усім.

№25: Скупатися вночі



Вночі вода здається теплішою

Купатися у морі, річці чи озері завжди приємно. Зазвичай ми це робимо вдень, але в серпні вода тепла й вночі. Влаштуйте нічні купання. Для особливих екстремалів – голяка! Єдине: не забувайте про безпеку!

№26: Подивитися на зорепад

Українцям дуже пощастило, адже зорепад найкраще буде видно якраз в Північній півкулі. Метеоритний дощ почнеться 2-4 серпня, а досягне свого піку 11, 12 і 13 серпня. Весь цей період це явище можна буде спостерігати й в Україні також.

№27: Влаштувати пікнік з друзями

Набридли вечері вдома? Влаштуйте пікнік. Покличте найближчих друзів, приготуйте улюблені страви та коктейлі.

№28: Заморозити ягоди на зиму

Зараз природа тішить нас свіжими ягодами і фруктами. Але як не вистачатиме їх взимку… Наші бабусі готували варення. Ми ж пропонуємо заморозити ягоди. Так вони збережуть свої корисні властивості.

№29: Зізнатися у коханні

Говоріть своєму партнеру про почуття, адже скільки б років ви не були разом – це завжди приємно чути. Якщо ваші почуття лише зародилися – розкажіть про це, серпень – пристрасний місяць. Можливо, ваше серце зараз вільне? Хто знає, чи не цього літа ви зустрінете саме ту людину.

№30: Підбити підсумки літа

Підбийте підсумки літа, згадайте усі приємні моменти, перегляньте фото та запишіть спогади. Адже кожна мить життя – подарунок.



Плануйте, це допомагає здійснити мрії

А в останній день літа, 31 серпня не забудьте гарненько провести літо і радісно розпочати осінь: повну пригод і приємних несподіванок!