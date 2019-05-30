30 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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30 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
30 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день / Unsplash

30 травня 2019 року – день Євдокії Свистунки та Андроніка. У цей день підсапували картоплю і звали дощі. Що не можна робити у цей день, а що, навпаки бажано, читайте у нашій статті.

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія.

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Народні прикмети на 30 травня

  • Яка погода на Євдокію, таким буде і все літо;
  • Якщо молодик на дощову Євдокію – літо буде мокрим;
  • А якщо дме північний вітер – до холодного літа.

Що можна робити 30 травня

У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.

Що не можна робити 30 травня

Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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