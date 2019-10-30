30 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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30 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 30 жовтня / unsplash.com

30 жовтня в народному календарі відзначають день пророка Осії. Він боровся з ідолопоклонством і намагався зробити все, щоб звернути євреїв до Бога.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Андрій. 

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Народні прикмети на 30 жовтня

– Якщо людина народилася 30 жовтня, то її талісманом є опал.

– Якщо у цей день тепло – то зима настане пізно.

Що можна робити 30 жовтня

1. Сьогодні приділіть трохи часу рідним. Спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть покращити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.

2. Продумайте план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно покращити якість життя.

Що не можна робити 30 жовтня 

1. У магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

2. Не проектуйте свою злість на оточуючих людей.

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Теги: LifeStyle Традиції
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