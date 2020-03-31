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31 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 31 березня / unsplash.com

31 березня вшановується пам'ять святих Кирила, Євкарпа, Трохима. Святий Кирило на власні очі побачив Господнй Хрест у небі над Єрусалимом.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Трохим. 

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Народні прикмети на 31 березня

– Літають комарі – чекайте ясної погоди.

– Цвіте мати-й-мачуха – до швидкого потепління.

 – Прилетіли лебеді 31 березня – до тепла. 

Що можна робити 31 березня

1. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 31 березня

1. У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.

2. Не рекомендується робити покупки цього дня – вони будуть невдалими.

3. Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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