31 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
31 березня вшановується пам'ять святих Кирила, Євкарпа, Трохима. Святий Кирило на власні очі побачив Господнй Хрест у небі над Єрусалимом.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Трохим.
Читайте також: Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Народні прикмети на 31 березня
– Літають комарі – чекайте ясної погоди.
– Цвіте мати-й-мачуха – до швидкого потепління.
– Прилетіли лебеді 31 березня – до тепла.
Що можна робити 31 березня
1. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.
Що не можна робити 31 березня
1. У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.
2. Не рекомендується робити покупки цього дня – вони будуть невдалими.
3. Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.
Читайте також
-
Гороскоп на 3 квітня для всіх знаків зодіаку30 березня , 23:51
-
Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецептисьогодні , 07:14
-
Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку30 березня , 23:27
-
Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків зодіаку30 березня , 23:42
-
Влад Яма показав запальні танці з дружиною на карантині: відео30 березня , 20:47