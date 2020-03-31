31 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

1. У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.

2. Не рекомендується робити покупки цього дня – вони будуть невдалими.

3. Не варто цього дня стригти волосся і нігті – це до неприємностей.