31 грудня 2018 року вшановують пам'ять святителя Модеста, який служив архієпископом на території Єрусалиму в VII столітті. Також сьогодні останній день 2018 року і все людство готується до появи Нового року, яке символізує початок нового життя. 2019 рік пройде під знаком Жовтої Земляної Свині і щоб задобрити господарку року, Новий 2019 рік треба провести гучно та весело.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Єлизавета, Зоя, Марк, Мартин, Михайло, Модест, Семен, Софія, Федір.

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Народні прикмети на 31 грудня:

– Якою буде погода 31 грудня, таким буде і липень.

– Сніг не скрипить під ногами – чекайте відлиги.

Що можна робити 31 грудня

1. Цього дня господиням треба готуватися до приходу Нового року та готувати смачні та святкові страви.

2. В останній день року можна ворожити на погоду. В давнину, наші предки брали 12 коробочок і насипали туди сіль. Вранці 1 січня дивилися у кожну коробку і у якій коробці розмокла сіль – той місяць і буде дощовим.

3. Віддайте усі борги, які у вас накопичилися протягом року і не входьте у Новий рік з "хвостами".



31 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Що не можна робити 31 грудня

1. Не можна перед Новим роком викидати старий одяг та взуття.

2. Не зустрічайте Новий рік на самоті.

3. Не можна мити голову в новорічну ніч, адже змиєте зі своєї голови усі плани на майбутній рік.

4. Не одягайте в новорічну ніч чорний одяг.

5. Нікому не розповідайте про бажання, яке ви загадали в новорічну ніч.

6. Не можна плакати на сумувати у ніч з 31 грудня на 1 січня.