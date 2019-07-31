31 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 Читать новость на русском
31 липня 2019 – свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 31 липня / blin.mk.ua

31 липня в народному календарі вшановується пам'ять Омеляна. З цього дня дні стають коротшими, адже наближається осінь. На Омеляна активно розпочиналася заготівля різних солінь та варення на зиму.

Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан.

Читайте також: Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка

Народні прикмети на 31 липня

– Зранку туман – до гарного збору грибів.

– Якщо ввечері або вночі при малохмарній погоді сильно чути окремі звуки – завтра піде дощ.

Що можна робити 31 липня

1. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати. 

Що не можна робити 31 липня

1. Сьогодні не рекомендується байдикувати та просто вбивати час. Зробіть щось корисне, що стане вам у нагоді в майбутньому. 

blog_ava
Прогноз погоди на 31 липня: дощі та грози накриють значну частину України
сьогодні
3031
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
29 липня 11:05 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
7263
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
28 липня 18:25 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
14593
4 найкращих серіали для перегляду влітку
28 липня 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
4066
Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
27 липня 11:30 Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
Юлія Турелик 2237
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
507
Новини
Більше новин
Залиште відгук