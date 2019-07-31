31 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

31 липня в народному календарі вшановується пам'ять Омеляна. З цього дня дні стають коротшими, адже наближається осінь. На Омеляна активно розпочиналася заготівля різних солінь та варення на зиму.

Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан. Читайте також: Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка Народні прикмети на 31 липня – Зранку туман – до гарного збору грибів. – Якщо ввечері або вночі при малохмарній погоді сильно чути окремі звуки – завтра піде дощ. Що можна робити 31 липня 1. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати. Що не можна робити 31 липня 1. Сьогодні не рекомендується байдикувати та просто вбивати час. Зробіть щось корисне, що стане вам у нагоді в майбутньому.