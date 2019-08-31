31 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

31 серпня в народному календарі вшановується пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Денис, Іван, Лев, Уляна, Михайло.

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Народні прикмети на 31 серпня

– Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай наступного року.

– Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекайте негоди.

Що можна робити 31 серпня

1. Сьогодні чудовий день для вирішення важливих питань. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати.

Що не можна робити 31 серпня

1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.