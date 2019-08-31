31 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
31 серпня в народному календарі вшановується пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Денис, Іван, Лев, Уляна, Михайло.
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Народні прикмети на 31 серпня
– Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай наступного року.
– Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекайте негоди.
Що можна робити 31 серпня
1. Сьогодні чудовий день для вирішення важливих питань. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати.
Що не можна робити 31 серпня
1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
Джерело: LifeStyle 24
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