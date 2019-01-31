31 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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31 січня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 31 січня / unsplash.com

31 січня 2019 року вшановується пам'ять Афанасія Великого. За давніми переказами, він був одним із отців грецької церкви. Також предки вірили, що саме цього дня злітаються відьми на шабаш, тому намагалися бути дуже обережними і не виходити ввечері з дому.

Іменини сьогодні святкують: Опанас, Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Оксана.

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Народні прикмети на 31 січня

– Завірюха і заметіль в цей день – буде пізня весна.

– Відлига на Афанасія – до дощового та холодного літа і поганого врожаю картоплі.

– Ворони зграями кружляють  – до тривалого похолодання.

– Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.

– Коло біля місяця і сонця – до ще більших морозів.

Що можна робити 31 січня

1. Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все впорядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.

2. Народне повір'я каже, що цього дня треба зашити в хустинку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникам.

Що не можна робити 31 січня 

1. Цього дня не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії. 

2. Не варто переїжджати в новий будинок, адже там будуть завжди сварки та скандали. Відкладіть переїзд на інший день. 

3. Намагайтеся не виходити ввечері з оселі без великої потреби, вважається що в цю пору можете побачити нечисту силу. 

Теги: Новини культури LifeStyle Традиції
Джерело: 24 канал
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