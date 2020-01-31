31 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

31 січня відзначається пам'ять Афанасія Великого. За переказами, він був одним із отців грецької церкви. Наші предки вірили, що саме цього дня злітаються відьми на шабаш, тому намагалися бути дуже обережними і не виходити ввечері з дому.

Іменини сьогодні святкують: Опанас, Омелян, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Микола, Оксана.

​Читайте також: Коли святкують Масляну в Україні: дата і традиції

Народні прикмети на 31 січня

– Завірюха і заметіль цього дня – до пізньої весни.

– Відлига на Афанасія – до дощового літа і поганого врожаю картоплі.

– Ворони зграями кружляють – чекайте на похолодання.

– Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.

– Навколо Місяця і Сонця видніється коло – до ще більших морозів.

Що можна робити 31 січня

1. Якщо вас турбує дім в якому ви живете, і вам здається, що з ним не все гаразд, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.

2. Викиньте усі старі речі, які більше ніколи не будете носити, або ж ті, які довший час не одягали. Таким чином ви попрощаєтеся зі своїм минулим.

Що не можна робити 31 січня

​1. Ввечері намагайтесь не виходить з дому, якщо у вас не буде нагальної потреби. За повір'ям предків, ви можете зустріти нечисту силу.

2. У цей день не можна хрестити хлопчиків, адже можна накликати в їхнє життя чоловіче безсилля і втрату енергії.

3. Не рекомендується 31 січня переїжджати в нову оселю. Якщо переїхати в нове житло цього дня, то там будуть завжди сварки та скандали. Відкладіть переїзд на інший день.