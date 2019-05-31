31 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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31 травня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 31.05.2019
31 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день / Unsplash

31 травня 2019 року – день Федота Овсяника, або Сімох дів. Згадують сімох мучениць, які постраждали за віру в IV столітті, і племінника одного з них, мученика Феодота. Що можна робити у цей день, а також, що категорично заборонено – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Іменини сьогодні святкують: Богдан, Андрій, Денис, Петро, ​​Павло, Семен, Михайло, Іраклій, Давид, Юліан, Лев, Макар, Федір, Олександра, Клавдія, Фаїна, Юлія, Христина.

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Народні прикмети на 31 травня

  • Якщо на дубах листя розпустилося раніше, ніж на ясенах – до посушливого літа.
  • Якщо на дубах розгорнулося листя – до рясного урожаю ярих. Якщо з дуба опадає молоде листя – до голодного року.
  • Якщо до вечора чути чибисів – погода має бути бути ясною.
  • Якщо на дубах активно росте молоде листя – можна йти на риболовлю за щуками.

Що можна робити 31 травня

У цей день знахарі лікували болі в спині. А також цей день вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.

Що не можна робити 31 травня

Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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