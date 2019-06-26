33-річний екс-бойфренд Памели Андерсон прокоментував її звинувачення у зраді: подробиці

Колишній хлопець 51-річної Памели Андерсон звернувся до прихильників та до своєї коханої з поясненнями та виправданнями. За словами 33-річного Аділя Рамі, відома модель та акторка звинуватила його у тому, чого він не робив.

Напередодні Памела Андерсон сколихнула мережу відвертим зізнанням про розрив стосунків. Відома модель також назвала причину – за її словами, 33-річний коханий вів подвійне життя. Однак відомий футболіст Аділь Рамі вирішив спростувати її звинувачення і описати ситуацію зі своєї сторони.

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На своїй сторінці в Instagram французький спортсмен опублікував той самий знімок з Памелою, що й вона, і під ним написав довгий текст, в якому намагався виправдати себе.

Розставання ніколи не буває легким. І часто в такий час сильні емоції беруть гору. Памела – цілісна особистість, яку я глибоко поважаю, вона була впевнена у моїх почуттях і вони дійсно були щирими – моє кохання завжди було щирим. Саме це я і хочу запам'ятати. Не думаю, що нам слід ділитися деталями нашого приватного життя, нашою історією,

– зауважив Аділь Рамі.

Після чого він заперечив слова Памели Андерсон, яка звинуватила його у зраді та обмані протягом двох років їхнього життя. Футболіст зазначив, що його "подвійне життя" полягало лише в тому, що він спілкувався зі своїми дітьми від попередніх стосунків і їхньою мамою.