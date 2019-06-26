33-річний екс-бойфренд Памели Андерсон прокоментував її звинувачення у зраді: подробиці

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Аділь Рамі
Аділь Рамі / Instagram / @adilrami

Колишній хлопець 51-річної Памели Андерсон звернувся до прихильників та до своєї коханої з поясненнями та виправданнями. За словами 33-річного Аділя Рамі, відома модель та акторка звинуватила його у тому, чого він не робив.

Напередодні Памела Андерсон сколихнула мережу відвертим зізнанням про розрив стосунків. Відома модель також назвала причину – за її словами, 33-річний коханий вів подвійне життя. Однак відомий футболіст Аділь Рамі вирішив спростувати її звинувачення і описати ситуацію зі своєї сторони.

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На своїй сторінці в Instagram французький спортсмен опублікував той самий знімок з Памелою, що й вона, і під ним написав довгий текст, в якому намагався виправдати себе.

Розставання ніколи не буває легким. І часто в такий час сильні емоції беруть гору. Памела – цілісна особистість, яку я глибоко поважаю, вона була впевнена у моїх почуттях і вони дійсно були щирими – моє кохання завжди було щирим. Саме це я і хочу запам'ятати. Не думаю, що нам слід ділитися деталями нашого приватного життя, нашою історією,
– зауважив Аділь Рамі.

Після чого він заперечив слова Памели Андерсон, яка звинуватила його у зраді та обмані протягом двох років їхнього життя. Футболіст зазначив, що його "подвійне життя" полягало лише в тому, що він спілкувався зі своїми дітьми від попередніх стосунків і їхньою мамою.

На конкретну ситуацію, про зради, я все ж хочу пролити світло. Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сидоні, яку я також глибоко поважаю. Мабуть, я повинен був бути більш "прозорим" у цих стосунках. Я так вважаю. Я залишаюся, і так буде завжди, вірним своїм принципам і цінностям і продовжу підтримувати організацію, що бореться з домашнім насильством. Я пишаюся тим, що можу брати участь в цій прекрасній кампанії. Я хотів би, щоб наші сім'ї і друзі заспокоїлися і все правильно зрозуміли, хоча мені і дуже боляче. Сподіваюся також на ваше розуміння і повагу,
– зазначив Аділь Рамі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adil Rami (@adilrami)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення Памела Андерсон
Джерело: LifeStyle 24
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