33-річний екс-бойфренд Памели Андерсон прокоментував її звинувачення у зраді: подробиці
Колишній хлопець 51-річної Памели Андерсон звернувся до прихильників та до своєї коханої з поясненнями та виправданнями. За словами 33-річного Аділя Рамі, відома модель та акторка звинуватила його у тому, чого він не робив.
Напередодні Памела Андерсон сколихнула мережу відвертим зізнанням про розрив стосунків. Відома модель також назвала причину – за її словами, 33-річний коханий вів подвійне життя. Однак відомий футболіст Аділь Рамі вирішив спростувати її звинувачення і описати ситуацію зі своєї сторони.
Читайте також: 51-річна Памела Андерсон розірвала роман з молодим бойфрендом: відома причина
На своїй сторінці в Instagram французький спортсмен опублікував той самий знімок з Памелою, що й вона, і під ним написав довгий текст, в якому намагався виправдати себе.
Розставання ніколи не буває легким. І часто в такий час сильні емоції беруть гору. Памела – цілісна особистість, яку я глибоко поважаю, вона була впевнена у моїх почуттях і вони дійсно були щирими – моє кохання завжди було щирим. Саме це я і хочу запам'ятати. Не думаю, що нам слід ділитися деталями нашого приватного життя, нашою історією,
– зауважив Аділь Рамі.
Після чого він заперечив слова Памели Андерсон, яка звинуватила його у зраді та обмані протягом двох років їхнього життя. Футболіст зазначив, що його "подвійне життя" полягало лише в тому, що він спілкувався зі своїми дітьми від попередніх стосунків і їхньою мамою.
На конкретну ситуацію, про зради, я все ж хочу пролити світло. Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сидоні, яку я також глибоко поважаю. Мабуть, я повинен був бути більш "прозорим" у цих стосунках. Я так вважаю. Я залишаюся, і так буде завжди, вірним своїм принципам і цінностям і продовжу підтримувати організацію, що бореться з домашнім насильством. Я пишаюся тим, що можу брати участь в цій прекрасній кампанії. Я хотів би, щоб наші сім'ї і друзі заспокоїлися і все правильно зрозуміли, хоча мені і дуже боляче. Сподіваюся також на ваше розуміння і повагу,
– зазначив Аділь Рамі.