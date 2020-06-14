Зірка Боллівуду Сушант Сінгх Раджпут вчинив самогубство. Індійському актору було лише 34 роки. Його знайшли мертвим у власній квартирі в місті Мумбаї. Для близьких та родини зірки його раптова смерть стала повною несподіванкою.

Про смерть 34-річного Сушанта Сінгх Раджпута повідомляє індійський телеканал NDTV. Актора знайшли мертвим в квартирі в місті Мумбаї 14 червня. Як повідомляє поліція, зірка наклав на себе руки. Жодних передсмертних записок він не залишав, а на проблеми зі здоров'ям чи депресію не скаржився.

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Варто наголосити, що останній допис в інстаграмі Сушант Сінгх Раджпут присвятив матері, яка пішла з життя 2002 року, коли він був підлітком. "Розмите минуле випаровується, як сльози, нескінченні мрії, які висікали дуги посмішок, і скороминуще життя, яке веде переговори між ними", – написав він в публікації.

На смерть Сушанта Сінгх Раджпута відреагував прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, присвятивши йому допис у твіттері: "Яскравий молодий актор пішов занадто рано. Він досяг успіху на телебаченні і в фільмах. Його зліт в світі розваг надихнув багатьох. Приголомшений його смертю. Мої думки з його сім'єю і фанатами".

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

Слід зауважити, що раптова смерть Раджпута настала за кілька днів після смерті його колишнього керівника.

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