34-річний індійський актор Сушант Сінгх Раджпут наклав на себе руки
Зірка Боллівуду Сушант Сінгх Раджпут вчинив самогубство. Індійському актору було лише 34 роки. Його знайшли мертвим у власній квартирі в місті Мумбаї. Для близьких та родини зірки його раптова смерть стала повною несподіванкою.
Про смерть 34-річного Сушанта Сінгх Раджпута повідомляє індійський телеканал NDTV. Актора знайшли мертвим в квартирі в місті Мумбаї 14 червня. Як повідомляє поліція, зірка наклав на себе руки. Жодних передсмертних записок він не залишав, а на проблеми зі здоров'ям чи депресію не скаржився.
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Варто наголосити, що останній допис в інстаграмі Сушант Сінгх Раджпут присвятив матері, яка пішла з життя 2002 року, коли він був підлітком. "Розмите минуле випаровується, як сльози, нескінченні мрії, які висікали дуги посмішок, і скороминуще життя, яке веде переговори між ними", – написав він в публікації.
На смерть Сушанта Сінгх Раджпута відреагував прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, присвятивши йому допис у твіттері: "Яскравий молодий актор пішов занадто рано. Він досяг успіху на телебаченні і в фільмах. Його зліт в світі розваг надихнув багатьох. Приголомшений його смертю. Мої думки з його сім'єю і фанатами".
Слід зауважити, що раптова смерть Раджпута настала за кілька днів після смерті його колишнього керівника.
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