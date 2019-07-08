34-річна Ізабель Гулар продовжує хизуватися розкішною фігурою на відпочинку: пікантні фото

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Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Гаряча бразилійська модель Ізабель Гулар продовжує дразнити шанувальниками яcкравими знімками з відпочинку, на яких вона не припиняє зачаровувати своїми ідеальними формами. Про таку фігуру, як у 34-річної моделі та "ангела" Victoria's Secret можна лише мріяти!

Ізабель Гулар зробила зі своєї Instagram-сторінки справжній блог 18+. Адже вона публікує настільки гарячі фото з відпочинку, що від них просто неможливо відвести погляд.

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До прикладу, сексуальність кількох останніх фото та відео, на яких зваблива бразилійська модель постала у крихітному леопардовому бікіні, просто зашкалює. На відео "ангел" Victoria's Secret ніжиться під сонцем, поїдаючи фрукти і кокетливо заграючи перед камерою. А на фото 34-річна Ізабель Гулар вкотре підкреслила стрункі довгі ноги та пружний прес, позуючи поруч з солом'яною парасолькою. 

 

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Victoria's Secret Мода
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