350 тисяч доларів за секс-скандал: репер Дрейк відкупився від скандальних звинувачень

Американський репер Дрейк, якому приписували роман із Кім Кардашян, потрапив до досить гучного секс-скандалу. Модель Лейла Лайс заявила, що стала жертвою зґвалтування. Попри заперечення цього Дрейк вирішив заплатити жінці.

Від початку секс-скандалу репер Дрейк впевнено пояснював, що не причетний до зґвалтування моделі. Він навіть подав судовий позов проти ймовірної жертви за публічний наклеп. Однак, як повідомляє The Blast, артист все ж вирішив відкупитись від звинувачень та у 2018-му таємно заплатив Лейлі Лайс 350 тисяч доларів.

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Дрейк та модель Лейла Лайс / News X

Згідно з матеріалами скандальної справи, модель стала жертвою зґвалтування у 2017 році. Лейла Лайс стверджує, що відомий репер запросив її у готельний номер під час турне Великобританією. За словами Лейли, Дрейк змусив її вступити в інтимні стосунки з ним.

Після резонансної заяви манекенниці правоохоронці розпочали розслідувати цю справу, однак доказів злочину вони так і не знайшли. Тоді Дрейк вирішив подати судовий позов проти дівчини, заявивши, що цей наклеп міг коштувати йому вокальної кар'єри. У розмові з суддями репер зізнався, що мав інтим із Лейлою Лайс, але за взаємною згодою. Потім модель вирішила скористатись успіхом Дрейка та несподівано заявила, що у них буде дитина. Коли артист не відреагував на цю новину, з'явились перші звинувачення у зґвалтуванні.

Та навіть після виплати чимало суми Лейла Лайс не припинила давати скандальні деталі стосунків із Дрейком. Вона порушила умови договору та злила інформацію про відкуп, намагаючись виставити Дрейка винним. Згодом модель заявила, що репер виходить жертвою у скандальній справі тільки завдяки її адвокату, який, за її словами, співпрацював з артистом. Проти юриста жінка теж подала судовий позов.