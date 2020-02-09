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3,5 мільйона гривень за ліки: Джекі Чан пообіцяв винагороду авторам вакцини проти коронавірусу

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Коронавірус у світі: Джекі Чан запропонував винагороду науковцям / variety.com

Весь світ ретельно спостерігає за інформацією про поширення коронавірусу. Водночас китайський актор Джекі Чан вирішив публічно заохотити медиків та науковців розробити ліки і вакцину проти смертоносної недуги.

Про це він написав на сторінці у соцмережі Weibo, передає видання The Straits Times. Джекі Чан зазначив, що тільки наука і сучасні технології можуть завадити коронавірусу поширитись на весь світ. Тому китайський актор публічно закликав корпорації або ж окремих дослідників створити вакцину проти недуги. За це він пообіцяв віддати мільйон юанів, що в гривневому еквіваленті становить понад 3,5 мільйона.

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"Наука та технології є ключовими для подолання вірусу. Я вважаю, що багато людей поділяють таку думку. Сподіваюся, що ліки розроблять якнайшвидше", – написав Джекі Чан. 

Окрім цього, актор пояснив, чому готовий розпрощатись із чималою сумою. За словами Джекі Чана, вірус може забрати життя багатьох людей в його країні та за її межами. Тому він хоче долучитись до тих, хто намагається зупинити смертоносну епідемію.

Я не хочу бачити, як колись гучні вулиці зараз спорожніли, і не хочу, щоб мої земляки вмирали від вірусу замість того, щоб насолоджуватися життям,
– пояснив Джекі Чан. 

За останніми даними, від пневмонії, яку спричинив коронавірус, померли 813 людей. Інфіковано – близько 35 тисяч осіб по всьому світу. Наразі в Україні не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус. Однак 9 лютого стало відомо, що на круїзному судні Diamond Princess виявили 70 людей, які заразились недугою. Серед них – українець. 

Коронавірус передається від інфікованої людини повітряно-крапельним шляхам або від заражених тварин. Відтак Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.

Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Коронавірус 2020 Голлівуд Китай Новини LifeStyle
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