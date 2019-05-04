35-річна Аніта Луценко похизувалася "бразильськими" сідницями: фото та відео

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко мотивує своїх фанатів у соціальних мережах до занять спортом та правильного харчування. А одним із результатів такого стилю життя – є спортивна фігура Аніти, яка надихає жінок до того, що ніколи не пізно почати займатися собою, ставати здоровішим та змінювати життя на краще.

Нове фото Аніта традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку молода мама та фітнес-тренер позує в обтислих лосинах, що демонструють її пружні сідниці.

"Зібраність на тренуванні і вміння не зупинитися у важкий момент переноситься на життя! Ніколи не здавайся", – заявила у підписі Луценко.

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Аніта Луценко / Instagram / @anitasporty

Також Аніта показала коротке відео, де виконує вправу на сідниці. "4 підходи по 15 разів з вагою! Ну ви пам'ятаєте: гантель, кіт... і тут вже може вступати на роль навантаження – дитина", – додала вона.

Дивіться відео: як Аніта Луценко виконує вправу на сідниці

В іншому ролику Луценко показала, як виконувати вправу "три в одному": на прес, сідниці та розтяжку.

"На кожну ногу 15 повторень 3 підходи" – зазначила тренер.

Дивіться відео від Аніти Луценко: