35-річна бізнесменка стала найстаршою володаркою титулу "Міс Німеччина": фото

У Німеччині визначились з іменем красуні, яка представлятиме державу на конкурсі "Міс Світу". За результатами голосування експертів, титул здобула Леоні Шарлотті фон Хазе – 35-річна бізнесменка. Відтак жінка стала найстаршою переможницею шоу "Міс Німеччина" за всю його історію.

Як повідомляє Deutsche Welle, конкурс краси відбувся 15 лютого у найбільшому парку розваг, що розташований неподалік від міста Фрайбург. За престижний титул "Міс Німеччина-2020" та головну корону проєкту поборолись 16 красунь. Учасниці шоу продемонстрували не тільки свою красу, але й інтелект: дівчата відповідали на каверзні питання від ведучих та зіркових експертів. Цікаво, що вперше крісла суддів посіли виключно жінки.

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У результаті всіх етапів конкурсу краси перемогу здобула Леоні Шарлотті фон Хазе. Саме їй віддали коштовну корону та право представляти Німеччину на шоу "Міс Світу-2020".

Я хочу представляти Німеччину за допомогою елегантності, гідності, чарівності і сили,

– заявила Леоні.

Красуня неодмінно ввійде в історію "Міс Німеччина". Все тому, що Леоні Шарлотті фон Хазе стала найстаршою володаркою титулу за всі 93 роки проведення шоу.

Про переможницю конкурсу краси відомо небагато: 35-річна жінка має свій онлайн-магазин вінтажного одягу. Окрім цього, Леоні є неактивним блогером, однак у мережі можна знайти її ефектні та дещо пікантні фото. Відтак журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати звабливі світлини, які з'явились на інстаграм-сторінці Леоні Шарлотті фон Хазе.