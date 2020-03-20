3600 хвилин відео: віртуальні подорожі Україною від Ukraїner

У складний для всього світу час кожен намагається розфарбувати сірі будні кольоровими фарбами. Команда медіапроєкту Ukraїner пропонує відвідати різні куточки України онлайн та насолодитися красою нашої держави.

Більшість із нас любить подорожувати, проте зараз настав такий час, коли будь-яка мандрівка може завдати непоправної шкоди нашому здоров'ю та життю. Волонтерський медіапроєкт Ukraїner підготував 3600 хвилин онлайн-подорожі Україною для усіх любителів пізнавати нові місця. Тепер ми маємо змогу насолодитися колоритними відео та обрати ті куточки країни, які обов'язково відвідаємо після завершення карантину.

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Наразі Ukraїner зупинили зйомки, проте вони пропонують переглянути ті історії, які встигли відзняти та опублікувати.

За останні чотири роки наша команда зафіксувала те, що ви ще зможете побачити, як тільки обмеження на пересування будуть зняті. А поки що – відвідайте віртуально різні куточки України разом з нами,

– написали представники проєкту на сторінці у фейсбуці.

Хочете побачити один день із життя нашої країни? Пропонуємо вам переглянути документальний фільм Ukraїner. The Movie. За допомогою шести історій, які показані в ньому, ви зможете побувати у різних регіонах держави та побачити, як там живуть люди.

Ukraїner. The Movie: дивіться відео онлайн

Також творці проєкту пропонують переглянути серію відео у форматі VR, які можна дивитися в 360-окулярах або ж, крутячи навколо.

Зона відчуження – Ukraїner 360: дивіться відео онлайн

Є ще одна цікава рубрика, яка варта вашої уваги. Амбасадори Ukraїner – добірка відеороликів, на яких відомі люди презентують свої рідні міста. Яніна Соколова та її Запоріжжя – Амбасадори Ukraїner: дивіться відео онлайн