37-річна Брітні Спірс засвітила пружні сідниці: фото з відпочинку

Співачка Брітні Спірс протягом останнього року пережила складні випробування: лікування у психіатричній клініці, судові засідання, публічні обговорення її здоров'я. Але впродовж цього часу артистку підтримував її коханий 25-річний Сем Асгарі.

Брітні та Сем після чималих скандалів поїхали відпочити у Маямі, щоб насолодитися сонцем, морським узбережжям та коханням. Нові знімки Брітні опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах Спірс позує у яскравому купальнику, який складається з жовтого бюстгальтера на одне плече та чорних бікіні. Її чоловік, який молодший від співачки на 10 років, на фото постав лише в червоних плавках.

Зірка вкотре продемонструвала спортивну та звабливу фігуру, показавши "хейтерам" та шанувальникам, що почувається набагато краще ніж останні місяці.

"Маямі з моїм коханим", – лаконічно прокоментувала Брітні свої знімки.



Сем Асгарі і Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears



Брітні Спірс і Сем Асгарі / Instagram / @britneyspears



Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

Що відомо про лікування Брітні Спірс?З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.



Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.