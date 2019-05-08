37-річна Емі Шумер розкрила ім'я свого первістка: зворушливе фото

110 Читать новость на русском
Емі Шумер народила первістка
Емі Шумер народила первістка / Колаж LifeStyle24 / Instagram / @amyschumer

Американська комедійна акторка Емі Шумер 6 травня народила свого первістка – хлопчика – від чоловіка Кріса Фішера. Подружжя вирішило назвати малюка Джином Етель Фішером (Gene Attell Fischer).

Про це акторка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Меган Маркл вперше вийшла після пологів: фото первістка

Зірка опублікувала зворушливе фото Кріса Фішера, який тримає сина на руках. Чоловік одягнений у таку ж футболку, як і на минулому знімку у пологовому будинку. Відтак можна припустити, що світлина була зроблена після пологів Емі. 

"Джин Етель Фішер і його тато Кріс", – коротко йдеться у підписі.

Це перша дитина для Емі Шумер та її чоловіка Кріса Фішера. Пара взяла шлюб в лютому минулого року лише через три місяці після початку роману. У жовтні 2018 року зірка оголосила про те, що незабаром вони стануть батьками.


Кріс Фішер з сином / Instagram / @amyschumer


Емі Шумер народила первістка /  Instagram / @amyschumer

blog_ava
Меланія Трамп обирає денім: перша леді США показує, як носити джинсові сукні
сьогодні
5094
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
сьогодні 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
284
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21015
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6081
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 17802
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
7 травня 14:55 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна 1
Новини
Більше новин
Залиште відгук