37-річна Емі Шумер розкрила ім'я свого первістка: зворушливе фото

Американська комедійна акторка Емі Шумер 6 травня народила свого первістка – хлопчика – від чоловіка Кріса Фішера. Подружжя вирішило назвати малюка Джином Етель Фішером (Gene Attell Fischer).

Про це акторка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка опублікувала зворушливе фото Кріса Фішера, який тримає сина на руках. Чоловік одягнений у таку ж футболку, як і на минулому знімку у пологовому будинку. Відтак можна припустити, що світлина була зроблена після пологів Емі.

"Джин Етель Фішер і його тато Кріс", – коротко йдеться у підписі.

Це перша дитина для Емі Шумер та її чоловіка Кріса Фішера. Пара взяла шлюб в лютому минулого року лише через три місяці після початку роману. У жовтні 2018 року зірка оголосила про те, що незабаром вони стануть батьками.



Кріс Фішер з сином / Instagram / @amyschumer



Емі Шумер народила первістка / Instagram / @amyschumer