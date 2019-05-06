37-річна Емі Шумер розсекретила стать майбутньої дитини

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Емі Шумер
Емі Шумер / Instagram / @amyschumer

Американська комедійна акторка Емі Шумер очікує на первістка. Майбутня дитина повинна народитися з дня на день, тому зірка вирішила розсекретити стать, яку так приховувала від своїх шанувальників.

Про те, що 37-річна Емі Шумер чекає на первістка стало відомо в жовтні 2018 року. Але зірка американських комедійних сцен до останніх тижнів вагітності приховувала стать малюка. Однак, враховуючи те, що дитина повинна народитися з дня на день, знаменитість поділилася такою бажаною новиною на своїй сторінці в Instagram.

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Емі Шумер і її 39-річний чоловік Кріс Фішер чекають на сина. Знаменитість опублікувала фото оголеного живота, кумедно підписавши, що все ще вагітна, але вони очікують на пологи з дня на день. Також акторка відзначила, що останній триместр вагітності проходить з певними ускладненнями – у неї набрякають ноги, не покидає токсикоз і часто підвищується тиск.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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