38-річна Алессандра Амбросіо приголомшила ідеальною фігурою у купальнику: фото

2173 Читать новость на русском
Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка після виходу з "ангелів" Victoria's Secret може похизуватися ідеальною фігурою, показала прихильникам у мережі світлини зі свого розкішного відпочинку.

Алессандра Амбросіо наразі відпочиває на Мальдівах у готелі Waldorf Astoria Maldives Ithaasfushi, звідки публікує спекотні фото на своїй сторінці в інстаграмі. Користувачі у мережі, які стежать за сторінкою Амбросіо, були приголомшені спортивною фігурою моделі.

Читайте також: Пишногруда Демі Роуз знялася для еротичного журналу: фото 18+

На першому фото супермодель лежить на шезлонгу у блакитному купальнику. 38-річна знаменитість доповнила свій "аутфіт" для відпочинку численними прикрасами: браслетами, намистом, аксесуаром на нозі, а обличчя від сонячних променів захищали чорні окуляри.

"Відпочинок цілий день", – написала Алессандра у підписі. 

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

На другому фото зірка ще більше похизувалася стрункими і довгими ногами. Алессандра лягла поблизу басейну, показавши, як вона засмагає.

"Моя версія "блакитного" понеділка", – додала у коментарях до світлини Амбросіо.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

blog_ava
"Слуга народу" Бужанський із матами погрожує В’ятровичу через обрання останнього нардепом (18+)
сьогодні
6073
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Еротика Новини LifeStyle Мальдіви
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми з Раяном Гослінгом, які варто переглянути кожному
сьогодні 21:01 Фільми з Раяном Гослінгом, які варто переглянути кожному
Юлія Михайлова 63
Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
сьогодні 20:30 Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
Наталя Сколоздра 2690
Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
сьогодні 19:50 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 386
Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
сьогодні 15:38 Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
Юлія Девда 1792
Учасниця Х-Фактору та Голосу країни Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
сьогодні 13:35 Учасниця Х-Фактору та Голосу країни Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 585
Новини
Більше новин
Залиште відгук