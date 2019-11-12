38-річна Алессандра Амбросіо приголомшила ідеальною фігурою у купальнику: фото

Бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка після виходу з "ангелів" Victoria's Secret може похизуватися ідеальною фігурою, показала прихильникам у мережі світлини зі свого розкішного відпочинку.

Алессандра Амбросіо наразі відпочиває на Мальдівах у готелі Waldorf Astoria Maldives Ithaasfushi, звідки публікує спекотні фото на своїй сторінці в інстаграмі. Користувачі у мережі, які стежать за сторінкою Амбросіо, були приголомшені спортивною фігурою моделі.

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На першому фото супермодель лежить на шезлонгу у блакитному купальнику. 38-річна знаменитість доповнила свій "аутфіт" для відпочинку численними прикрасами: браслетами, намистом, аксесуаром на нозі, а обличчя від сонячних променів захищали чорні окуляри.

"Відпочинок цілий день", – написала Алессандра у підписі.



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

На другому фото зірка ще більше похизувалася стрункими і довгими ногами. Алессандра лягла поблизу басейну, показавши, як вона засмагає.

"Моя версія "блакитного" понеділка", – додала у коментарях до світлини Амбросіо.



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio