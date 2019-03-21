38-річна Джессіка Сімпсон народила третю дитину

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Джессіка Сімпсон
Джессіка Сімпсон / Instagram/ @people

Знаменита американська співачка Джессіка Сімпсон стала мамою втретє напередодні, 19 березня. У 38-річної артистки та 39-річного гравця в американський футбол Еріка Джонсона народилася донька.

Про те, що Джессіка Сімпсон втретє стала мамою повідомляє іноземне видання CNN. А після цього інформацію підтвердила співачка на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка опублікувала чорно-білий знімок, на якому новонароджена донька ДЖессіки Сімпсон тримає її за руку.

Ми такі щасливі і горді оголосити про народження нашої чудової донечки, Birdie Mae Johnson.
3.19.19,
– прокоментувала світлину співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson)

Окрім новонародженої Берді, у зіркової пари є ще двоє дітей: 6-річна Максвелл Дрю і 5-річний Ейс Кнут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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