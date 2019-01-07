39-річна співачка Софі Елліс-Бекстор стала мамою вп'яте: фото

Британська співачка Софі Елліс-Бекстор стала мамою вп'яте. Жінка народила хлопчика від свого чоловіка бас-гітариста гурту The Feeling Річарда Джонса.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Софі народила п'яту дитину 7 січня, яку назвали Міккі Джонс. На знімку щасливий батько Річард тримає на руках новонародженого сина.

Він тут! Міккі Джонс народився сьогодні вагою 3 кілограми 220 грамів, і він абсолютно чудовий. Ласкаво просимо в нашу химерну сімейку, милий хлопчику. Ми такі раді, що ти разом з нами,

– розповіла у підписі до фото співачка.

Додамо, що подружжя виховує ще четверо синів: 14-річного Санні, 9-річного Кіта Валентайна, 6-річного Рея Голідея Джонса і 3-річного Джессі.