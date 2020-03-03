3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 березня в народному календарі відзначається свято Вівсянки. Називається так цей день через маленьку пташку, яка символізує прихід весни. Цей день також присвячений міфологічному герою Ярилу – богу Сонця, весни, родючості та тепла.

Іменини сьогодні святкують: Лев, Віктор.

​Читайте також: Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну

Народні прикмети на 3 березня

– День без дощу – до хорошого врожаю.

– Зірки на небі мерехтять – до холоду.

– Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.

– Почути грім – до родючості.

– Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.

– Дівчина палець голкою вколе – до похвали.

– Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.

Що можна робити 3 березня

1.У цей день заведено прибирати в будинку і на подвір'ї.

2.Якщо в цей день пити м'ятний час, то сім'я буде здоровою увесь рік.

Що не можна робити 3 березня

1.Цього дня не можна починати робити ремонт.

2.Постарайтеся в цей день бути вдома та не ходити ні до кого в гості.