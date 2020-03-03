3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 березня в народному календарі відзначається свято Вівсянки. Називається так цей день через маленьку пташку, яка символізує прихід весни. Цей день також присвячений міфологічному герою Ярилу – богу Сонця, весни, родючості та тепла.
Іменини сьогодні святкують: Лев, Віктор.
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Народні прикмети на 3 березня
– День без дощу – до хорошого врожаю.
– Зірки на небі мерехтять – до холоду.
– Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
– Почути грім – до родючості.
– Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.
– Дівчина палець голкою вколе – до похвали.
– Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка.
Що можна робити 3 березня
1.У цей день заведено прибирати в будинку і на подвір'ї.
2.Якщо в цей день пити м'ятний час, то сім'я буде здоровою увесь рік.
Що не можна робити 3 березня
1.Цього дня не можна починати робити ремонт.
2.Постарайтеся в цей день бути вдома та не ходити ні до кого в гості.